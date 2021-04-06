Отрубил пальцы: ссора мужчин завершилась зверской расправой

Мужчине, который отрубил знакомому пальцы, сообщили о подозрении. Трагедия произошла 2 апреля в одной из многоэтажек Борисполя Киевской области.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

"Между 2 иностранцами возник конфликт, в ходе которого 1 из них схватился за нож для рубки мяса и начал наносить удары своему оппоненту, чем вызвал травматическую ампутацию трех пальцев руки и изуродовал кисть и бедро", - говорится в сообщении.

После совершенного злоумышленник пытался убежать.

"Пытался пересечь границу с Украиной, однако был задержан правоохранителями в международном аэропорту "Борисполь". Пострадавшего, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, удалось спасти", - добавили правоохранители.

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