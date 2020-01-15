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среда, 15 января 2020 12:03

Отремонтировали трубопровод у Ocean Plaza

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Отремонтировали трубопровод у Ocean Plaza
Коммунальщики заменили весь участок поврежденной трубы. Фото: Унн

Сегодня утром завершили ремонтировать магистральный трубопровод на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве.

Коммунальщики заменили весь участок поврежденной трубы длиной 23 м, указали в КГГА.

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Также уже заполнили системы теплоносителем и переключение клиентов на постоянный источник питания ТЭЦ-5. Теперь будут восстанавливать асфальтовое покрытие.

В Киеве возле возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой. Она затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ. Проезжую часть ул. Антоновича вода повредила в нескольких местах. В одну из ям провалился маршрутный микроавтобус. Пострадали припаркованные автомобили.

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