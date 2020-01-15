Отремонтировали трубопровод у Ocean Plaza

Сегодня утром завершили ремонтировать магистральный трубопровод на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве.
Коммунальщики заменили весь участок поврежденной трубы длиной 23 м, указали в КГГА.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве кипяток залил еще одну улицу: фото и видео
Также уже заполнили системы теплоносителем и переключение клиентов на постоянный источник питания ТЭЦ-5. Теперь будут восстанавливать асфальтовое покрытие.
В Киеве возле возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой. Она затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ. Проезжую часть ул. Антоновича вода повредила в нескольких местах. В одну из ям провалился маршрутный микроавтобус. Пострадали припаркованные автомобили.
Комментарии