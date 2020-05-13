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среда, 13 мая 2020 16:12

Открыли пункты приема использованных масок: где искать

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Открыли пункты приема использованных масок: где искать
Фото: pravda.com.ua

С 13 мая в Киеве заработали пункты по сбору использованных средств индивидуальной защиты.

"Первые 14 пунктов по сбору использованных масок и перчаток открыт! 10 пунктов в магазинах Billa + 4 пункта в магазинах METRO Cash & Carry уже оснащены контейнерами и отныне работают", - сообщил председатель постоянной комиссии горсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой в Facebook.

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Итак, отдать на утилизацию использованные маски и перчатки можно в магазинах сети Billa:

ул. Гришко, 3;

проспект Маяковского, 85;

Бессарабская площадь, 2;

ул. Тростянецкая, первый;

Дарницкая площадь, 1;

Воздухофлотский проспект, 56;

ул. Голосеевская, 13;

Площадь Независимости, ТЦ "Глобус";

ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;

ул. Попудренко, 40.

А также в магазинах сети METRO Cash & Carry:

проспект Григоренко, 43;

Кольцевая дорога, 1-в;

проспект С. Бандеры, 26-в;

ул. С. Лифаря, 2.

Пункты приема будут работать по графику магазинов.

Вывозить и утилизировать использованные средства индивидуальной защиты будут отдельные компании, которые получили лицензии на эти виды деятельности - ООО "Центр экобезопасности и гигиены" и ООО "ДСЛ-2010".

В каждом районе Киева планируют открыть пункты приема использованных медицинских масок и перчаток. Они мало чем уступают в загрязнении окружающей среды пластиковым пакетам. Более того, несут угрозу распространения бактерий и вирусов. Поэтому просто выбросить маску в урну или контейнер - это не решение проблемы.

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