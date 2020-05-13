Открыли пункты приема использованных масок: где искать

С 13 мая в Киеве заработали пункты по сбору использованных средств индивидуальной защиты.
"Первые 14 пунктов по сбору использованных масок и перчаток открыт! 10 пунктов в магазинах Billa + 4 пункта в магазинах METRO Cash & Carry уже оснащены контейнерами и отныне работают", - сообщил председатель постоянной комиссии горсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой в Facebook.
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Итак, отдать на утилизацию использованные маски и перчатки можно в магазинах сети Billa:
ул. Гришко, 3;
проспект Маяковского, 85;
Бессарабская площадь, 2;
ул. Тростянецкая, первый;
Дарницкая площадь, 1;
Воздухофлотский проспект, 56;
ул. Голосеевская, 13;
Площадь Независимости, ТЦ "Глобус";
ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
ул. Попудренко, 40.
А также в магазинах сети METRO Cash & Carry:
проспект Григоренко, 43;
Кольцевая дорога, 1-в;
проспект С. Бандеры, 26-в;
ул. С. Лифаря, 2.
Пункты приема будут работать по графику магазинов.
Вывозить и утилизировать использованные средства индивидуальной защиты будут отдельные компании, которые получили лицензии на эти виды деятельности - ООО "Центр экобезопасности и гигиены" и ООО "ДСЛ-2010".
В каждом районе Киева планируют открыть пункты приема использованных медицинских масок и перчаток. Они мало чем уступают в загрязнении окружающей среды пластиковым пакетам. Более того, несут угрозу распространения бактерий и вирусов. Поэтому просто выбросить маску в урну или контейнер - это не решение проблемы.
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