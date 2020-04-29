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среда, 29 апреля 2020 22:46

Украинский бренд оказался в списке Forbes за креативный подход к созданию масок
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В коллекции дизайнера есть маски с молниями, с сетчатой подкладкой, с украинской символикой.
Фото: instagram.com/juliyakros_official
В коллекции дизайнера есть маски с молниями, с сетчатой подкладкой, с украинской символикой.
В коллекции дизайнера есть маски с молниями, с сетчатой подкладкой, с украинской символикой.
В коллекции дизайнера есть маски с молниями, с сетчатой подкладкой, с украинской символикой.
В коллекции дизайнера есть маски с молниями, с сетчатой подкладкой, с украинской символикой.

Во время эпидемии коронавируса в мире модные бренды превратили защитные маски в настоящий тренд.

Forbes составил ТОП-20 самых креативных аксессуаров от дизайнеров из разных уголков мира, пишет "Апостроф".

Маски украинского бренда Yuliaya Kros также попали в список.

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"Украинский бренд Juliya Kros известный своими асимметричными разрезами и вневременной эстетикой, лишенной каких-либо украшений. Его вдохновили на создание масок для лица клиенты, которые начали массово обращаться с просьбами. Используя ткань, оставшуюся с двух последних коллекций, дизайнер Юлия Перекрестова выпустила ряд масок для лица в рамках своей коллекции Save Around ", - отметили в издании.

В коллекции дизайнера есть маски с молниями, с сетчатой ​​подкладкой, с украинской символикой.

Итальянский университет Polimoda, который специализируется на моде предлагает всем желающим бесплатную онлайн-библиотеку. Команда преподавателей собрала основные ресурсы, которые помогут изучить дисциплину "Мода" и открыли к ним доступ на время карантина.

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