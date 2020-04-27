Университет предлагает изучать моду онлайн

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2070
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 981
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4563
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 513
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 828
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5598
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1584
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3744
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 4474
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 495
Фото
Все фото
11
21
19
19
3
Разрешено все: рассказали о модных брюках сезона
Разрешено все: рассказали о модных брюках сезона
Соты, трапеции, бабочки: тренды очков в этом сезоне
Соты, трапеции, бабочки: тренды очков в этом сезоне
Цепи и асимметрия: трендовые украшения нового сезона
Цепи и асимметрия: трендовые украшения нового сезона
Вязка возвращается в моду: тренды платьев на лето 2020
Вязка возвращается в моду: тренды платьев на лето 2020
Определили новые модные тренды на весну-лето 2020
Определили новые модные тренды на весну-лето 2020
Видео
Все видео
Презентовали фильм о коллекции Dior 1949 года
Презентовали фильм о коллекции Dior 1949 года
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Надя Дорофеева учит, как создавать модные образы
Надя Дорофеева учит, как создавать модные образы
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Как сделать дневной макияж за 2 минуты
Интервью
1/5
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1215
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1341
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8937
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3969
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5841
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
27 апреля 2020
Просмотров: 117
Без американців – ніяк
Керівництво європейської спілки футбольних асоціацій (УЄФА) розгублене. Плани організації завершити сезон єврокубків спочатку в червні, потім у ...
понедельник, 27 апреля 2020 22:46

Университет предлагает изучать моду онлайн

  Комментировать
Университет предлагает изучать моду онлайн
В библиотеке есть архивы Vogue Italia и Harper's Bazaar, а также виртуальные экскурсии по музеям и выставкам. Фото: pixabay

Итальянский университет Polimoda, который специализируется на моде предлагает всем желающим бесплатную онлайн-библиотеку,

Команда преподавателей собрала основные ресурсы, которые помогут изучить дисциплину "Мода" и открыли к ним доступ на время карантина, пишет buro247.ua.

В библиотеке есть архивы Vogue Italia и Harper's Bazaar, а также виртуальные экскурсии по музеям и выставкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разрешено все: рассказали о модных брюках сезона

Кроме того, курс содержит специализированные книги о модной индустрии.

Материалы разделены на серии, например, сборники "История моды" или "Журналы". Руководство университета призывает людей проводить время с пользой и заниматься самообразованием.

Новый документальный фильм о культовом дизайнере и основателе бренда Dior, Кристиане Диоре, опубликовали на YouTube. Посмотреть ролик можно бесплатно. В ленте рассказывают о работе модельера над коллекцией Haute Couture 1949 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Университет предлагает изучать моду онлайн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария 1 Просмотров: 11484
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
 Просмотров: 10539
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
7
 1 Просмотров: 9306
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины Просмотров: 7470
Руки хирурга дрожали: рассказали, почему Ким Чен Ын впал в кому
Руки хирурга дрожали: рассказали, почему Ким Чен Ын впал в кому 1 Просмотров: 5760
Мода
Разрешено все: рассказали о модных брюках сезона
Разрешено все: рассказали о модных брюках сезона
11
 Просмотров: 567
Соты, трапеции, бабочки: тренды очков в этом сезоне
Соты, трапеции, бабочки: тренды очков в этом сезоне
21
 Просмотров: 810
Презентовали фильм о коллекции Dior 1949 года
Презентовали фильм о коллекции Dior 1949 года
 Просмотров: 468
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
5
 Просмотров: 8937
Kenzo представил новую версию легендарного аромата
Kenzo представил новую версию легендарного аромата Просмотров: 2340
Больше всего комментируют
7
РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ
5
Саакашвили назвал Ермака другом
3
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - Южанина
3
Зеленский: Давайте разрешим открыть рынки
2
Более 100 тыс. украинцев получили гражданство РФ за последние месяцы - МВД России
Голосов: 2390
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua