Университет предлагает изучать моду онлайн

В библиотеке есть архивы Vogue Italia и Harper's Bazaar, а также виртуальные экскурсии по музеям и выставкам. Фото: pixabay

Итальянский университет Polimoda, который специализируется на моде предлагает всем желающим бесплатную онлайн-библиотеку,

Команда преподавателей собрала основные ресурсы, которые помогут изучить дисциплину "Мода" и открыли к ним доступ на время карантина, пишет buro247.ua.

В библиотеке есть архивы Vogue Italia и Harper's Bazaar, а также виртуальные экскурсии по музеям и выставкам.

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Кроме того, курс содержит специализированные книги о модной индустрии.

Материалы разделены на серии, например, сборники "История моды" или "Журналы". Руководство университета призывает людей проводить время с пользой и заниматься самообразованием.

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