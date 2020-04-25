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суббота, 25 апреля 2020 22:46

Презентовали фильм о коллекции Dior 1949 года

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Презентовали фильм о коллекции Dior 1949 года
В ленте рассказывают о работе модельера над коллекцией Haute Couture 1949 года. Фото: unsplash

Новый документальный фильм о культовом дизайнере и основателе бренда Dior, Кристиане Диоре, опубликовали на YouTube.

Посмотреть ролик можно бесплатно, сообщает jetsetter.ua.

В ленте рассказывают о работе модельера над коллекцией Haute Couture 1949 года.

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На видео есть много архивных кадров, которые хранятся в Dior. Создал ленту режиссер Анри Лаворель.

Видео демонстрирует всю страсть с которой Кристиан подходил к своей работе и контролировал каждый этап. Поклонникам показывают все ступени создания запуска, а также источники вдохновения дизайнера.

Диор провозгласил роскошь общедоступным инструментом самопрезентации. Модельер создавал пышные коллекции для богатых француженок и упрощенные, более демократичные, для американского рынка.

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