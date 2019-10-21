От кошельков до инструментов: что украинцы чаще всего забывают в метро

Найденные вещи в метро хранятся в бюро не менее 6 месяцев. Фото: Уніан

В 2019 году самыми дорогими вещами, которые пассажиры потеряли в столичном метро стали iPhone X, ноутбук и электроинструменты.

Потерянные вещи в бюро находок метрополитена поступают почти каждый день. Чаще всего это кошельки, зонтики, телефоны, перчатки, шарфы, сумки и пакеты с вещами, пишет УНН.

Был случай, когда пассажир забыл деньги - 30 тыс. грн.

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Найденные вещи в бюро хранят не менее 6 месяцев. Если за ними никто не обратился, находки переходят в собственность государства.

"С начала года в бюро находок КП "Киевский метрополитен" поступило 180 вещей. 60 из них вернули владельцам", - объясняют в пресс-службе метрополитена.

В прошлом году КП "Киевский метрополитен" получил на хранение 187 утерянных вещей. 40 из них вернули владельцам.