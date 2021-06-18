От 25 тыс. грн - назвали зарплаты директоров киевских школ

В Киеве директора школ и их заместители ежемесячно получают от 25 тыс. грн. Фото: УНИАН

Директора киевских школ получают зарплату от 25 тыс. грн до более 30 тыс. грн.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"Средняя заработная плата директоров столичных школ и их заместителей в первом полугодии этого года составляла от 25 до более 30 тысяч гривен. Уже не первый год Киев выплачивает руководителям учреждений общего среднего образования надбавки за интенсивность работы, достигающих 70 процентов", - утверждает Кличко.

Он добавил, что ежегодно педагоги столицы по итогам года получают существенную поощрительную премию. В этом году в бюджете столицы на надбавки для всех педагогов города предусмотрели 2,8 млрд грн.

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Зарплаты учителей вырастут на 30% в течение 2021 года. В госбюджете на 2021 год Министерством образования предусмотрены расходы в объеме 139,5 млрд грн. Это на 26,6 млрд грн больше, чем в прошлом году. Это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 - на 8,4%, сообщили в Минобразования.