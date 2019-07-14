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воскресенье, 14 июля 2019 15:03

От €30: по Киеву водить экскурсии по мотивам сериала "Чернобыль"

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От €30: по Киеву водить экскурсии по мотивам сериала &quot;Чернобыль&quot;
Будут проводить 4-часовую экскурсию по Киеву о Чернобыле

В Киеве запускают экскурсии по мотивам сериала "Чернобыль" от HBO. Участникам расскажут о первых днях аварии на станции. Проводить будут не только по местам съемок сериала, но и формировать продукт о Киеве, людей, их истории.

Участники отправляться с Крещатика на советском ретроавтобуси к первому объекту - музея Чернобыля. Группам также покажут, каким путем ехали из Припяти и к ней. После музея автобус отправится в центр города на Первомайскую демонстрацию, рассказал начальник управления туризма Киевской городской госадминистрации Антон Тараненко.

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Продолжительность экскурсии - 4 часа. Стоимость стартует от 30 евро. Первая половина будет пешеходная, вторая - автобусная. Экскурсия будет украинском, русском, английском и немецком языках.

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Дома бывших жителей Чернобыля поросли деревьями, травой и мхом. А вместо них по улицам ходят дикие животные. После аварии на Чернобыльской АЭС природа стала поглощать бетонные конструкции, все больше овладевая зараженные радиацией территории.

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