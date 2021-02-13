Осторожно, сосулька! На доме повисла гигантская глыба льда

В Киеве в Соломенском районе заметили необычную сосульку.
Ее длина равна по меньшей мере трем этажам. Соответствующее фото обнародовано на странице "Типичный Киев" в Facebook.
"На Соломенке заметили трехэтажное сосульку. Будьте осторожны, проходя мимо дома!", - говорится в сообщении.
Сосулька образовалась на обычной пятиэтажке.
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В комментариях объяснили, что причиной такого явления может быть отсутствие водосточной трубы, которую, вероятно, срезали.
Ближайшую неделю в Украине будет держаться морозная погода. Температура продолжит опускаться на несколько градусов. Небо зятянет облаками. Согласно данным Укргидрометцентра, холоднее всего будет на Севере и Западе. Там прогнозируют до -14°C. В центральных регионах температура воздуха максимально опустится до -12°C.
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