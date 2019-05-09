Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Просмотров: 990
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 3980
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 882
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2196
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3213
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5517
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1863
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2025
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3249
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5456
Фото
Все фото
3
12
11
7
9
На фестивале Old Car Land покажут военную технику со Второй мировой
На фестивале Old Car Land покажут военную технику со Второй мировой
Украинцы несут цветы к посольству России
Украинцы несут цветы к посольству России
Шулявский мост: может обанкротиться компания, делающая реконструкцию
Шулявский мост: может обанкротиться компания, делающая реконструкцию
В Киеве Lexus влетел на ступеньки общежития
В Киеве Lexus влетел на ступеньки общежития
Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны
Киевский фуникулер перевез 1 млн людей во время войны
Видео
Все видео
Вода залила часть Киева - удивительное видео
Вода залила часть Киева - удивительное видео
Задержали виновницу "взрыва" в центре Киева
Задержали виновницу "взрыва" в центре Киева
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
Решил "срезать": водитель заехал в подземный переход
Решил "срезать": водитель заехал в подземный переход
Киев затопил мощный ливень: фото и видео
Киев затопил мощный ливень: фото и видео
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2871
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1242
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1359
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3159
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3303
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 279
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
четверг, 09 мая 2019 11:14

Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские

1 Комментировать

В Киеве полицейские задержали организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто" Елену Бережную, когда та пыталась пройти к месту проведения. Марш является аналогом российской акции "Бессмертный полк". Пришла в футболке с изображением георгиевской ленты, запрещенной Законом Украины. Эту символику Россия использует для антиукраинской пропаганды во время военной агрессии в Крыму и на Донбассе, а также для популяризации СССР и тоталитарного прошлого.

Правоохранители объяснили, что организатора акции задержали за нарушение общественного порядка, сообщает theБабель.

На акцию возле метро "Арсенальная" пришло до пятисот человек. Они с портретами, как сказано в анонсе акции, погибших солдат советской армии и гвоздиками. У Вечного огня в парке Славы дежурят врачи скорой помощи и полиция. Присутствуют также бойцы из Национальной гвардии.

В месте проведения акции установлены рамки. Проверяют рюкзаки, ищут запрещенную символику: флаги СССР, георгиевские ленты.

Такоже Затримали жінку, яка відмовілася зняти пілотку з червоною зіркою, сообщает Фокус.

Автор: theБабель
  На акцию, что является аналогом "Бессмертного полка" в России, собралось несколько сотен человек
На акцию, что является аналогом "Бессмертного полка" в России, собралось несколько сотен человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО

Автор: theБабель
  На акцию, что является аналогом "Бессмертного полка" в России, собралось несколько сотен человек
На акцию, что является аналогом "Бессмертного полка" в России, собралось несколько сотен человек

Елена Бережная - председатель общественной организации "Институт правовой политики", мать погибшей в 2014 году депутата от Партии регионов Ирины Бережной. Ранее, 9 мая 2018, Бережной задерживали за нарушение общественного порядка. В ноябре прошлого года покусала милиционера, который пытался с силовиками попасть к ней в квартиру для проведения обыска.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Читайте також
На сайте "Бессмертного полка" прославляют нациста
На сайте "Бессмертного полка" прославляют нациста Просмотров: 1530
"Хватит убивать детей Донбасса" - мать экс-"регионалки" Бережной облили зеленкой
"Хватит убивать детей Донбасса" - мать экс-"регионалки" Бережной облили зеленкой 16 Просмотров: 5193
Сейчас вы читаете новость «Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

В военной операции Германия потеряла 100 тысяч бойцов

Самое читаемое
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
26
 1 Просмотров: 161455
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 115696
Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram
Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram Просмотров: 26712
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
15
 Просмотров: 21782
Как правильно выражать благодарность на украинском языке
Как правильно выражать благодарность на украинском языке
6
 1 Просмотров: 18684
Новости Киева
На фестивале Old Car Land покажут военную технику со Второй мировой
На фестивале Old Car Land покажут военную технику со Второй мировой
3
 Просмотров: 207
Украинцы несут цветы к посольству России
Украинцы несут цветы к посольству России
12
 Просмотров: 1350
Был без сознания 2 недели: нашелся белорус, который исчез во время дебатов в Киеве
Был без сознания 2 недели: нашелся белорус, который исчез во время дебатов в Киеве
 Просмотров: 1287
Шулявский мост: может обанкротиться компания, делающая реконструкцию
Шулявский мост: может обанкротиться компания, делающая реконструкцию
11
 Просмотров: 486
В Киеве устанавливают контейнеры для сбора одежды нуждающимся
В Киеве устанавливают контейнеры для сбора одежды нуждающимся Просмотров: 9
Больше всего комментируют
8
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
4
Вятрович напомнил Зеленскому судьбу Януковича
4
В Украине сегодня День памяти и примирения
4
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
3
Украина признает незаконными все паспорта РФ, выданные украинцам
Голосов: 4919
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua