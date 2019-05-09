Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские

В Киеве полицейские задержали организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто" Елену Бережную, когда та пыталась пройти к месту проведения. Марш является аналогом российской акции "Бессмертный полк". Пришла в футболке с изображением георгиевской ленты, запрещенной Законом Украины. Эту символику Россия использует для антиукраинской пропаганды во время военной агрессии в Крыму и на Донбассе, а также для популяризации СССР и тоталитарного прошлого.

Правоохранители объяснили, что организатора акции задержали за нарушение общественного порядка, сообщает theБабель.

На акцию возле метро "Арсенальная" пришло до пятисот человек. Они с портретами, как сказано в анонсе акции, погибших солдат советской армии и гвоздиками. У Вечного огня в парке Славы дежурят врачи скорой помощи и полиция. Присутствуют также бойцы из Национальной гвардии.

В месте проведения акции установлены рамки. Проверяют рюкзаки, ищут запрещенную символику: флаги СССР, георгиевские ленты.

Такоже Затримали жінку, яка відмовілася зняти пілотку з червоною зіркою, сообщает Фокус.

Автор: theБабель На акцию, что является аналогом "Бессмертного полка" в России, собралось несколько сотен человек

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Автор: theБабель На акцию, что является аналогом "Бессмертного полка" в России, собралось несколько сотен человек

Елена Бережная - председатель общественной организации "Институт правовой политики", мать погибшей в 2014 году депутата от Партии регионов Ирины Бережной. Ранее, 9 мая 2018, Бережной задерживали за нарушение общественного порядка. В ноябре прошлого года покусала милиционера, который пытался с силовиками попасть к ней в квартиру для проведения обыска.