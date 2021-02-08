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понедельник, 08 февраля 2021 16:02

Около 90 домов остались без тепла в мороз

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Около 90 домов остались без тепла в мороз
Завершить ремонтные работы планируют сегодня. Фото: kyivcity.gov.ua

Аварийная бригада Киевтеплоэнерго с 2:00 8 февраля устраняет повреждения теплосети на ул. Лаврской, в результате чего без горячего водоснабжения и отопления остались 86 домов.

Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад, сообщает пресс-служба КГГА.

Завершить ремонтные работы планируют сегодня до конца дня.

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В Киеве 80% тепловых сетей исчерпали нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

8 февраля в большинстве областей снег, метели и морозная погода. В западных, северных и центральных областях значительный снег.

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Дата
08
февраля

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