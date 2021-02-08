Около 90 домов остались без тепла в мороз

Завершить ремонтные работы планируют сегодня. Фото: kyivcity.gov.ua

Аварийная бригада Киевтеплоэнерго с 2:00 8 февраля устраняет повреждения теплосети на ул. Лаврской, в результате чего без горячего водоснабжения и отопления остались 86 домов.

Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад, сообщает пресс-служба КГГА.

Завершить ремонтные работы планируют сегодня до конца дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До 40 см снега: спасатели предупреждают об ухудшении погоды

В Киеве 80% тепловых сетей исчерпали нормативный срок эксплуатации и требуют замены. 8 февраля в большинстве областей снег, метели и морозная погода. В западных, северных и центральных областях значительный снег.