Около 10% сертификатов о вакцинации от коронавируса в Киеве "вызывают сомнения" - Рубан

Рубан отметил, что бороться с антивакцинаторами следует на государственном уровне. Фото: Госпогранслужба Украины

Около 10% сертификатов о вакцинации от коронавируса в Киеве "вызывают сомнения". Об этом в субботу, 6 ноября, заявил в эфире программы Сегодня день выходной на телеканале Украина 24 начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, "поскольку в Украине присутствует антивакцинальная кампания, причем мощная, многие граждане отказываются делать прививку и просто покупают себе поддельные COVID-сертификаты".

"Некоторые политики, медики и публичные лица отмечают, что вакцинация – угроза жизни человечества. К сожалению, борьба с антивакцинаторами очень слаба. Это необходимо делать на государственном уровне", – сказал Рубан.

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Правоохранители имеют законное право потребовать у граждан предъявить Covid-сертификат во время проверок соблюдения карантинных ограничений. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, ссылаясь на статьи 39-1 Закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении".