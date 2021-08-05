Охранный статус получили еще четыре исторических здания Киева

Четыре исторические здания Киева внесли в перечень объектов культурного наследия.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов.
"Это означает, что любые работы, а именно реставрация, консервация, ремонт или музеефикация, реабилитация этих объектов возможные исключительно при наличии письменного разрешения органа охраны культурного наследия и согласованной научно-проектной документации", - отметил Прокопов.
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Статус только выявленного объекта культурного наследия дали:
- дому Гавриила Позняков на ул. Трехсвятительской, 11;
- дому Марии Станиславской на ул. Владимирской, 93;
- дому Ксении Смирновой на Никольском пер., 7
- жилому дому на ул. Покровский, 9.
Копию приказа Департамента охраны культурного наследия КГГА направили в Минкульт.
Скандальному зданию "Цветы Украины" на ул. Сечевых Стрельцов в центре Киева дали статус только выявленного объекта культурного наследия. Минкульт должен внести объект в государственный реестр недвижимых памятников Украины.
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