Охранный статус получили еще четыре исторических здания Киева

 
Ексклюзивы
1/5
"Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине
"Дьявол в России сильнее Зеленского" – что говорил Марчук о войне, Путине и Украине
Просмотров: 522
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Просмотров: 288
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Просмотров: 837
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Просмотров: 1125
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 5274
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1791
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 1170
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 900
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 450
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
3
3
4
13
11
Киевлян поразила природная аномалия в начале августа: фото находки
Киевлян поразила природная аномалия в начале августа: фото находки
Из искореженной легковушки достали тела супругов
Из искореженной легковушки достали тела супругов
Небо затянуло черным дымом: крупный пожар в Киеве
Небо затянуло черным дымом: крупный пожар в Киеве
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
&quot;Подрывника&quot; Кабмина задержали: что о нем известно
"Подрывника" Кабмина задержали: что о нем известно
Видео
Все видео
Захват Кабмина: экс-бойцу "Айдара" объявили о подозрении
Захват Кабмина: экс-бойцу "Айдара" объявили о подозрении
Под Киевом автобус с пассажирами охватил огонь
Под Киевом автобус с пассажирами охватил огонь
Возле Офиса президента произошло ЧП
Возле Офиса президента произошло ЧП
"Подрывнику" Кабмина назначат психиатрическую экспертизу
"Подрывнику" Кабмина назначат психиатрическую экспертизу
Мужчина поиздевался над знакомым и оставил истекать кровью
Мужчина поиздевался над знакомым и оставил истекать кровью
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 603
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 288
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1755
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1521
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 2197
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
четверг, 05 августа 2021 11:40

Охранный статус получили еще четыре исторических здания Киева

  Комментировать
Охранный статус получили еще четыре исторических здания Киева
Несколько домов Киева получили статус только выявленного объекта культурного наследия. Фото: unian.ua

Четыре исторические здания Киева внесли в перечень объектов культурного наследия.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов.

"Это означает, что любые работы, а именно реставрация, консервация, ремонт или музеефикация, реабилитация этих объектов возможные исключительно при наличии письменного разрешения органа охраны культурного наследия и согласованной научно-проектной документации", - отметил Прокопов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крещатик и один из мостов столицы станут непроезжими: когда и на сколько

Статус только выявленного объекта культурного наследия дали:

- дому Гавриила Позняков на ул. Трехсвятительской, 11;
- дому Марии Станиславской на ул. Владимирской, 93;
- дому Ксении Смирновой на Никольском пер., 7
- жилому дому на ул. Покровский, 9.

Копию приказа Департамента охраны культурного наследия КГГА направили в Минкульт.

Скандальному зданию "Цветы Украины" на ул. Сечевых Стрельцов в центре Киева дали статус только выявленного объекта культурного наследия. Минкульт должен внести объект в государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Охранный статус получили еще четыре исторических здания Киева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Власть установила лимиты на смертные приговоры

28 лет назад Нацбанк провел первые электронные платежи

Нашли мертвой легендарную киноактрису

В США вышла газета на украинском языке

Скандальная экс-депутат погибла в ДТП

За спасениями 33 шахтеров наблюдали миллионы людей

Ловелас назвал мощный афродизиак

Самое читаемое
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист 1 Просмотров: 34455
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
6
 Просмотров: 5274
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
5
 Просмотров: 4959
Неуправляемый военный грузовик летел по центру Киева: фото последствий
Неуправляемый военный грузовик летел по центру Киева: фото последствий
6
 Просмотров: 3015
&quot;Подрывника&quot; Кабмина задержали: что о нем известно
"Подрывника" Кабмина задержали: что о нем известно
11
 1 Просмотров: 2862
Новости Киева
Захват Кабмина: экс-бойцу "Айдара" объявили о подозрении
Захват Кабмина: экс-бойцу "Айдара" объявили о подозрении
 Просмотров: 63
Глава столичной полиции подал в отставку
Глава столичной полиции подал в отставку Просмотров: 315
Крещатик и один из мостов столицы станут непроезжими: когда и на сколько
Крещатик и один из мостов столицы станут непроезжими: когда и на сколько Просмотров: 135
С заменой главы КГГА у "слуг народа" появляется шанс победить на будущих выборах мэра Киева – политолог
С заменой главы КГГА у "слуг народа" появляется шанс победить на будущих выборах мэра Киева – политолог Просмотров: 135
Под Киевом автобус с пассажирами охватил огонь
Под Киевом автобус с пассажирами охватил огонь
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
28
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
2
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
1
В НАБУ требуют передать им Чауса: намекают на причастность СБУ к преступлению
1
Главнокомандующий ВСУ объяснил запрет чиновникам посещать зону ООС
Голосов: 6895
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть