Охранный статус получили еще четыре исторических здания Киева

Несколько домов Киева получили статус только выявленного объекта культурного наследия. Фото: unian.ua

Четыре исторические здания Киева внесли в перечень объектов культурного наследия.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов.

"Это означает, что любые работы, а именно реставрация, консервация, ремонт или музеефикация, реабилитация этих объектов возможные исключительно при наличии письменного разрешения органа охраны культурного наследия и согласованной научно-проектной документации", - отметил Прокопов.

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Статус только выявленного объекта культурного наследия дали:

- дому Гавриила Позняков на ул. Трехсвятительской, 11;

- дому Марии Станиславской на ул. Владимирской, 93;

- дому Ксении Смирновой на Никольском пер., 7

- жилому дому на ул. Покровский, 9.

Копию приказа Департамента охраны культурного наследия КГГА направили в Минкульт.

Скандальному зданию "Цветы Украины" на ул. Сечевых Стрельцов в центре Киева дали статус только выявленного объекта культурного наследия. Минкульт должен внести объект в государственный реестр недвижимых памятников Украины.