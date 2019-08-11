"Одни дебилы вокруг" - неизвестные стреляли с балкона многоэтажки

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 720
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1395
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2880
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2106
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4743
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14265
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15750
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 828
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2979
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3609
Фото
Все фото
7
6
6
8
7
Крышу снесло об отбойник: водитель устроил гонки с полицией
Крышу снесло об отбойник: водитель устроил гонки с полицией
7 огнестрельных: под Киевом расстреляли мужчину
7 огнестрельных: под Киевом расстреляли мужчину
Самый дорогой мед с вереска, от 550 грн за литр - пасечник рассказал об особенностях бизнеса на пчелах
Самый дорогой мед с вереска, от 550 грн за литр - пасечник рассказал об особенностях бизнеса на пчелах
В Киеве легковушка загорелась из-за столкновения с внедорожником: появились фото и видео
В Киеве легковушка загорелась из-за столкновения с внедорожником: появились фото и видео
Боржоми и средство от прыщей - как выглядела киевская реклама начала XX в.
Боржоми и средство от прыщей - как выглядела киевская реклама начала XX в.
Видео
Все видео
"Одни дебилы вокруг" - неизвестные стреляли с балкона многоэтажки
"Одни дебилы вокруг" - неизвестные стреляли с балкона многоэтажки
Полиция ищет мужчину, который пытался изнасиловать 2 девушек
Полиция ищет мужчину, который пытался изнасиловать 2 девушек
Помощник кандидата в нардепы угрожал детям и журналисту
Помощник кандидата в нардепы угрожал детям и журналисту
Поваленные деревья и затопленные переходы: показали последствия урагана в Киеве
Поваленные деревья и затопленные переходы: показали последствия урагана в Киеве
"Еще один не выдержал": в столице обвалился очередной мост
"Еще один не выдержал": в столице обвалился очередной мост
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4367
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4005
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 828
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7713
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 27
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
воскресенье, 11 августа 2019 16:08

"Одни дебилы вокруг" - неизвестные стреляли с балкона многоэтажки

  Комментировать
&quot;Одни дебилы вокруг&quot; - неизвестные стреляли с балкона многоэтажки
мужчины стреляли с балкона. Фото: https://www.youtube.com

11 августа, во вторник, неизвестные мужчины решили пострелять из пистолета в небо с балкона многоэтажки.

Соответствующее видео появилось на Instagram-странице dtp.kiev.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову

Инцидент произошел в Киеве на улице Чернобыльской Святошинского района.

Пользователи сети начали активно комментировать видео.

"Надеюсь, их арестуют", "вызывайте 102", "наверное напились и на подвиги потянуло", "одни дебилы вокруг".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Недавно 33-летний мужчина с ножом и мачете устроил резню в городе Гарден-Гров в Южной Калифорнии. Подозреваемый ограбил местную пекарню. Через час после этого полиция обнаружила тела двух мужчин в жилом комплексе поблизости.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Одни дебилы вокруг" - неизвестные стреляли с балкона многоэтажки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

"Танцуйте на моей могиле и поливайте цветы тем, что пьете" - умер легендарный Робин Уильямс

Василий Ломаченко взял реванш у россиянина

Затмение солнца совпало с автогонками

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 76212
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге Просмотров: 55399
Вышла на улицу и упала замертво: человек мужчина жену
Вышла на улицу и упала замертво: человек мужчина жену Просмотров: 18522
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 12015
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье
Босяком на дороге - Савченко выложила в сеть новые фото в изумрудном платье Просмотров: 11016
Новости Киева
Новый формат: Офис президента не договорился с ветеранами о параде на День независимости
Новый формат: Офис президента не договорился с ветеранами о параде на День независимости 1 Просмотров: 3060
Полиция ищет мужчину, который пытался изнасиловать 2 девушек
Полиция ищет мужчину, который пытался изнасиловать 2 девушек
 Просмотров: 819
Возобновлена работа речного трамвая
Возобновлена работа речного трамвая Просмотров: 243
Рассказали вероятную причину стрельбы под Киевом
Рассказали вероятную причину стрельбы под Киевом Просмотров: 5337
Неизвестные оставили послание водителю, который неправильно запаркувався
Неизвестные оставили послание водителю, который неправильно запаркувався Просмотров: 828
Больше всего комментируют
12
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
11
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
3
Трамп заговорил проо Зеленского
2
Морская авиация ВМС получила современный вертолет
1
Дело НАБУ по "Роттердам+" построено на словах одного эксперта – Трохимец
Голосов: 5477
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua