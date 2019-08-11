"Одни дебилы вокруг" - неизвестные стреляли с балкона многоэтажки

мужчины стреляли с балкона. Фото: https://www.youtube.com

11 августа, во вторник, неизвестные мужчины решили пострелять из пистолета в небо с балкона многоэтажки.

Соответствующее видео появилось на Instagram-странице dtp.kiev.ua.

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Инцидент произошел в Киеве на улице Чернобыльской Святошинского района.

Пользователи сети начали активно комментировать видео.

"Надеюсь, их арестуют", "вызывайте 102", "наверное напились и на подвиги потянуло", "одни дебилы вокруг".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 11 Авг 2019 в 12:29 PDT

Недавно 33-летний мужчина с ножом и мачете устроил резню в городе Гарден-Гров в Южной Калифорнии. Подозреваемый ограбил местную пекарню. Через час после этого полиция обнаружила тела двух мужчин в жилом комплексе поблизости.