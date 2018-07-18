Один из столичных бульваров предлагают назвать в честь Левка Лукьяненко

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Депутаты Киевсовета Владимир Бондаренко и Татьяна Мелихова попросили заместителя главы Киевской горгосадмнистрации (КГГА) Алексея Резникова рассмотреть на заседании комиссии по вопросам переименований предложение о переименовании бульвара Дружбы Народов в Печерском районе столицы в честь Левка Лукьяненко.

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Депутаты отметили, что автор Акта провозглашения независимости Украины, один из основателей Украинской Хельсинской группы, Герой Украины Левко Лукьяненко был и остается символом борьбы за независимость Украины. В августе Украина отметила бы 90-летие со дня рождения этого известного общественного деятеля, политика и писателя.

Профильный комитет Верховной Рады поддержал предложение переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области.