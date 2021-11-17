Один из сервисов Uber останавливает работу в Киеве

Сервис Uber Shuttle работал в Киеве 2,5 года. Фото: "Укринформ"

С 19 ноября в Киеве сервис пассажирских перевозок микроавтобусами Uber Shuttle приостановит работу.

Об этом сообщает пресс-служба Uber.

Причину остановки сервиса в компании не сообщили, но отметили, что решение было нелегким.

"После 2,5 года работы Uber Shuttle в Киеве мы приняли нелегкое решение остановить работу этого сервиса с 19 ноября. Мы искренне благодарим пользователей и партнеров, которые были с нами в течение этого времени", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что другие сервисы в Киеве будут работать. Например, UberX и Uber Comfort.

Неиспользованный баланс пакетов Shuttle, действительных по состоянию на 19 ноября, обещают вернуть на карточку, с которой совершили покупку.

"Для пакетов, приобретенных за наличные, возврат стоимости состоится в форме кредитов Uber, которые могут быть использованы на любой Uber сервис в Украине", - добавили в сообщении.

Стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве возрастет до 20 грн. Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн при наличии разового билета.