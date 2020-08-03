"Очень крутой и интересный": в Киеве появится новый мост

В Киеве на Оболони построят новый мост для пешеходного и велотуризма. Будет пролегать от парка Наталка (район яхт-клуба) до острова Оболонский. Проект реализуют за средства инвесторов.

Его построят в самом узком месте залива Оболонь, сообщает "Вечерний Киев".



"Над этим проектом сейчас активно работаем, он на контроле у мэра столицы и будет обязательно реализован. Создан также эскиз будущего моста. Очень крутой и интересный. Ориентируемся на него", - отметил Кирилл Фесик, председатель Оболонской райгосадминистрации.

Автор: Андрей Миргородский ("Вечерний Киев") Этот эскиз моста рассматривается как основной для будущего проектирование

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"Это будут полноценные трассы с двусторонним движением и определенной строительными нормами шириной. Велодорожки начнем прокладывать осенью. Однако, выполнить основную часть проекта в нынешнем году не удастся из-за вопроса земли", - пояснил Фесик.

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