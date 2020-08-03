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понедельник, 03 августа 2020 17:03

"Очень крутой и интересный": в Киеве появится новый мост

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В Киеве на Оболони построят новый мост для пешеходного и велотуризма. Будет пролегать от парка Наталка (район яхт-клуба) до острова Оболонский. Проект реализуют за средства инвесторов.

Его построят в самом узком месте залива Оболонь, сообщает "Вечерний Киев".

"Над этим проектом сейчас активно работаем, он на контроле у мэра столицы и будет обязательно реализован. Создан также эскиз будущего моста. Очень крутой и интересный. Ориентируемся на него", - отметил Кирилл Фесик, председатель Оболонской райгосадминистрации.

Автор: Андрей Миргородский ("Вечерний Киев")
  Этот эскиз моста рассматривается как основной для будущего проектирование
Этот эскиз моста рассматривается как основной для будущего проектирование


По заказу Оболонской РГА, разрабатывают несколько проектов для создания пешеходно-велосипедной трассы вдоль заливов Оболонь и Собачье устье. Маршруты для прогулок будут протяженностью 5 и 11 км.

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"Это будут полноценные трассы с двусторонним движением и определенной строительными нормами шириной. Велодорожки начнем прокладывать осенью. Однако, выполнить основную часть проекта в нынешнем году не удастся из-за вопроса земли", - пояснил Фесик.

Radisson Hotel Group анонсировали открытие нового отеля в Киеве на 167 номеров. Открытие отеля в Киеве на Печерской, согласно сообщения, состоится во 2-м квартале 2022 года.

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03
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