Обыски в структурах КГГА: чиновникам вручили подозрения

Столичная прокуратура проводит обыски в структурах КГГА. Фото: rubryka

Второй день обысков в структурах Киевской городской государственной администрации закончился вручением подозрений.

Об этом информирует пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

Правоохранители сообщили о подозрениях по делам о хищении на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе столицы и ремонта дорог в Соломенском районе.

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В производстве по растрате средств на реконструкцию учебных заведений подозрение получил начальник управления образования РГА этого района. Чиновник знал, что подрядчик внес в сведения завышенный объем работ, но перечислил ему почти 2 млн из городского бюджета.

По делу о хищении 1,3 млн на ремонте дорог в Соломенском районе подозрения объявили начальнику управления ЖКХ, подрядчику и инженеру технадзора. Они якобы подписали акты выполненных работ по завышенным объемам и стоимости, чем нанесли ущерб местному бюджету почти на 1, 3 млн гривен.

Последние два дня Киевская городская прокуратура проводит ряд обысков в столичных РГА, коммунальных предприятиях и у подрядчиков выполнения различных работ в столице по фактам массовых хищений.