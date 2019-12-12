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четверг, 12 декабря 2019 12:24

Обстрелял полицейских и скрылся во дворе: на Киевщине ищут преступника

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Обстрелял полицейских и скрылся во дворе: на Киевщине ищут преступника
Полиция разыскивает злоумышленника и призывает граждан не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Фото: Национальная полиция

Специальную полицейскую операцию "Сирена" начали в Киевской области, чтобы найти преступника, который обстрелял машину правоохранителей.

Наряды полиции и спецподразделения будут искать злоумышленника на территории 5 районов Киевщины, сообщили в полиции Киевской области.

Мужчина, который в городе Яготин из ружья обстрелял наряд полиции, после стрельбы скрылся на своем дворе за высоким забором. Тогда с оружием сел в автомобиль "Опель Виваро" и незаметно выехал на другую улицу с противоположной стороны двора.

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Чтобы его задержать в области ввели спецоперацию "Гром" .За некоторое время его машину вместе с оружием нашли на одной из улиц Яготина и изъяли в качестве вещественных доказательств.

В доме преступника нашли два мобильных телефона, пистолет, 25 патронов различного калибра и нож, а во дворе - гильзы. Все находки направили на экспертизу.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Полиция разыскивает злоумышленника и призывает граждан не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

11 декабря в городе Яготин под Киевом мужчина открыл огонь по полицейским. Причиной стрельбы стал обычный конфликт на дороге, когда один из водителей-за неправильной парковки мешал проезду других автомобилей.Успокоить водителей приехал наряд полиции. В это время мужчина достал ружье и открыл огонь по правоохранителям, после чего скрылся. Все пули приняло на себя слецавто, полицейские чудом избежали ранений.

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