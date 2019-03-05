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вторник, 05 марта 2019 11:49

Оболонь скоро изменится. На проект дали 17 миллионов

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Оболонь скоро изменится. На проект дали 17 миллионов
Реконструкция Оболонской площади обойдется в 17 млн. грн. Фото: obozrevatel.

Этой весной, на перекрестках Оболонской площади и ул. Малиновского в Оболонском районе, начнется строительство нового сквера.

Стоимость проекта около 17 млн ​​грн.

Сейчас Оболонская площадь в ужасном состоянии. Трамвайные пути с одной стороны, грязные и потрепанные стены МАФов, пустырь в центре площади и автомобильная парковка с другой, передает Обозреватель.

"Весной ожидаем открытие еще одного важного объекта - сквера на Оболонской площади с удивительным фотаном. Из-за большого количества совещаний, участникам "мозгового штурма", для обсуждения проекта сквера, в качестве рабочей платформы пришлось выбрать кабинет руководителя. Командная работа - это всегда организованно и продуктивно! " - написали на в Facebook КО "Киевзеленстрой", что отвечает за проект площади.

"В будущем на Оболонской площади будет располагаться современный жилищно-деловой центр "Оболонь Плаза Парк". Уже в этом году киевляне получат новый зеленый сквер. К тому же идея реконструкции Оболонской площади заключается в том, чтобы воссоздать фонтаны, что украшали район именно на этом месте. Сейчас они уже, к сожалению, не подлежат ремонту. Поэтому мы планируем установить новые, технологические свето-звуковые фонтаны", - рассказал заместитель председателя КО "Киевзеленстрой"по капитальному строительству Владимир Ляхович.

Активная фаза работ начнется в апреле, после демонтажа МАФов и разрушенного фундамента в центре площади.

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"В первую очередь, начнем ремонт и модернизацию коммуникаций, которые волнуют жителей района. Все устаревшие коммуникации, согласно разрешительной документации "Киевэнерго" и "Водоканала", будут отреставрированы для полноценного и бесперебойного питания нового сквера, фонтанов, всего комплекса и близлежащих домов. также отдельно водворятся новые электро и теплопункты. Далее возьмемся за озеленение", - добавил Ляхович.

Проект парка разрабатывался давно. Сначала, из-за нехватки бюджетных средств, планировалось озеленить только части Оболонской площади. К делу подключилась - международная инвестиционная компания Dragon Capital.

Выделенные средства позволили разработать современный проект озеленения и реконструкции. Он включает благоустройство всей территории площади.

Новый пешеходный мост, который соединит Владимирскую горку и Арку дружбы народов, откроют ко Дню Киева в последних числах мая.

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Дата
05
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