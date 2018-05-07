Объявили график ремонта дорог в столице

В 2018 году на работы по строительству и капитальному ремонту дорог выделят 1, 293 млрд грн Фото: ТСН

В Киевгорадминистрации обнародовали график дорожных ремонтных работ в столице на 2018 год. Ремонтом улично-дорожной сети будет заниматься коммунальная корпорация "Киевавтодор", сообщила заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Наталия Куракова.

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"В 2018 году Киевавтодор продолжит работы по ремонту улично-дорожной сети в столице. На днях начнется капитальный ремонт путепроводов на пересечении ул. Елены Телиги и ул. Кирилловской. Кроме того, в 2018 году капитальный ремонт ожидается на просп. Бандеры и Палладина, Софийской площади, ул. Назаровской, Леонтовича, Заболотного, Довженко, на мосту Метро через Русановский пролив, на двух путепроводах на пересечении ул. Богатырской с просп. Оболонским и на других объектах", - говорится в сообщении.

Также отметили, что в рамках реконструкции и капитального ремонта уже проводят ремонт путепроводов на пересечении просп. Комарова и ул. Вацлава Гавела, пересечении проспекта Леся Курбаса и ул. Гната Юры с ул. Владимира Покотило. Также на Набережном шоссе, ул. Елены Телиги, Ярославов Вал, Алма-Атинской, Семьи Кульженко, Владимирская, Вернадского и ул. Тычины.

В 2018 году на работы по строительству и капитальному ремонту дорог выделят 1, 293 млрд грн, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

"На сегодняшний день согласуется перечень объектов, финансирование которых будет осуществляться за счет средств "таможенного эксперимента" на сумму $782,148 млн", - добавила Наталья Куракова.

Укравтодор планирует отказаться от ямочного ремонта, ведь это лишь временные, аварийные мероприятия, которые нельзя назвать полноценным восстановлением дороги