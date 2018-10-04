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четверг, 04 октября 2018 18:47

Объяснили, почему Киевом разгуливали люди в халатах

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Объяснили, почему Киевом разгуливали люди в халатах
В сентябре в Киеве заметили странно одетых людей. Почему они так необычно виглядели, тогда не нашли объяснения. ФОТО: Facebook

В сети объяснили появление людей на улицах Киева в "домашнем" виде - в белых банных халатах, тапочках, с полотенцами и чашками в руках.

Оказалось, что это - рекламная акция, организованная маркетом производителей товаров для дома "Вси.Свои. Дом и Декор". Она была посвящена открытию магазина в Киеве, говорится на странице маркета в Facebook.

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Снимки необычно одетых людей начали появляться в сети с 18 сентября. Их заметили в метро на станциях Лукьяновка и Площадь Льва Толстого. Тогда пользователи интернета высказывали предположение, что это флешмоб, связанный с длительным отключением горячей воды в столице.

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Дата
04
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