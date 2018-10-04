Объяснили, почему Киевом разгуливали люди в халатах

В сети объяснили появление людей на улицах Киева в "домашнем" виде - в белых банных халатах, тапочках, с полотенцами и чашками в руках.
Оказалось, что это - рекламная акция, организованная маркетом производителей товаров для дома "Вси.Свои. Дом и Декор". Она была посвящена открытию магазина в Киеве, говорится на странице маркета в Facebook.
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Снимки необычно одетых людей начали появляться в сети с 18 сентября. Их заметили в метро на станциях Лукьяновка и Площадь Льва Толстого. Тогда пользователи интернета высказывали предположение, что это флешмоб, связанный с длительным отключением горячей воды в столице.
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