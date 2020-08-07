Нудист снова голышом разгуливал по улицам Киева (18+)

Мужчина блуждает Киевом полностью обнаженный. Фото: facebook.com/tatyana.gostieva

В центре столицы заметили обнаженного мужчину, который шел по улице совершенно голым.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Сейчас".



"Прогулка голого мужчины продолжается. Вчера его заметили на Кловской", - говорится в сообщении канала, где также появилось видео.



Странное поведение этого человека уже попадало в объектив камер. Так, 4 августа он прогуливался правительственным кварталом без одежды.





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В Киеве, 4 августа, мужчина без одежды спокойно и непринужденно прогуливался правительственным кварталом. Этот случай произошел в Крепостном переулке столицы.Подобная ситуация произошла в Ужгороде. Прохожие сняли абсолютного голого мужчину.