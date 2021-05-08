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воскресенье, 09 мая 2021 19:15

Новый парк на набережной Днепра поразит киевлян: показали видео

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Новый парк на набережной Днепра поразит киевлян: показали видео
В Киеве на набережной Днепра появится новый парк. Фото: КГГА

В Киеве на Днепровской набережной, в районе залива Берковщина, обустроят парк для активного семейного отдыха.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"На участке ориентировочной площадью 7,55 га запланировано обустройство объектов рекреационного назначения без капитального строительства - детской зоны, зоны активных развлечений, беседок и других сборно-разборных конструкций. Кроме этого, за счет инвестора выполнят отдельные работы по благоустройству пляжа", - говорится в сообщении.

Для реализации этого проекта предусмотрен соответствующий конкурс по привлечению инвестора.

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Заказчиком подготовительных работ для проведения инвестиционного конкурса является Киевское инвестиционное агентство. Оно должно разработать и согласовать в установленном порядке ориентировочные технико-экономические показатели и возможные предпроектные предложения.

Важными условиями запланированного конкурса является недопущение повреждения имеющихся объектов благоустройства и запрет на снос зеленых насаждений.

На территории столичного Гидропарка открыли самый большой парк динозавров в Украине. Посетителей ждет более 100 роботизированных фигур динозавров реальных размеров и насекомые-гиганты.

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