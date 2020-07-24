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пятница, 24 июля 2020 18:34

Новая власть хочет использовать на киевских выборах старые методы предшественников - политолог

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Новая власть хочет использовать на киевских выборах старые методы предшественников - политолог

Новые люди с "чистыми помыслами" в руководстве страны используют для давления на Кличко методы предшественников. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал политолог Вадим Карасев, комментируя выступление Дубинского на праймериз "Слуг народа".

Он напомнил выступление Дубинского на праймериз, когда тот описал "медиакиллерство" Кличко на "1+1" и предложил начать войну компроматов с помощью правоохранителей.

"Там сидел президент, Разумков, Шмыгаль, Ермак. Все сидели, но никто ничего не сказал, что как это так - при чем мы тут к Киеву? При чем мы к правоохранительным органам? Новые лица, новая политика, новые люди, с "чистыми помыслами и руками", а фактически методы предыдущих президентов используют", - подчеркнул Карасев.

По словам эксперта, в ближайшее время можно ожидать атаки на Кличко.

Как известно, ранее блогерша Елена Монова на своей странице Facebook со ссылкой на канал DubinskyPro опубликовала видео с праймериз кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа". На опубликованном видео во время своего выступления в присутствии президента Украины Зеленского, спикера Верховной Рады Разумкова, главы Офиса президента Ермака и премьер-министра Шмыгаля нардеп Александр Дубинский заявляет, что он обсуждал с президентом "использование" силового ресурса на киевских выборах против Кличко.

"Пока вы сейчас видите опросы, где у него 40%, а у нас – 7%, это просто потому, что мы не начали наступать. И как только мы начнем и будем делать это одной командой, вы увидите, как он поплывет. А если еще будут подниматься эти уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем (Зеленским. – Ред.) говорили, я думаю, что он даже не доживет до выборов", - сказал Дубинский.

Также нардеп напомнил историю сентября прошлого года, заявив сидящим в зале президенту и спикеру Верховной Рады, что лично вел дискредитирующую информационную кампанию против Кличко на "1+1".

kievvlast.com
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24
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