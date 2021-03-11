Новая пригородная электричка из Бучи выходит на маршрут

В пятницу, 12 марта, на маршруте Киев-Коцюбинское-Ирпень-Буча заработает модернизированная пригородная электричка.

Об этом сообщил исполняющий обязанности члена правления Укрзализныци Александр Перцовский, пишет 44.ua.

Он добавил, что также будет отремонтирована железнодорожная станция Святошино.

Там планируют обустроить навес.

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Запуск этой электрички Укрзализныця анонсировала в январе. Она будет курсировать в утренние и вечерние часы пик. Электричку запускают в рамках проекта Kyiv City Express - модернизация и налаживание Укрзализныцей сообщение между Киевом и сопутствующими городами.