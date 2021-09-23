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четверг, 23 сентября 2021 15:37

Ночная продажа алкоголя в Киеве может вернуться

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Ночная продажа алкоголя в Киеве может вернуться
В Киеве хотят отменить решение Киевсовета от 27 сентября 2018 года, которое запрещает продажу алкоголя с 23:00 до 10:00. Фото: pixabay.com

Государственная регуляторная служба оспаривает в Окружном административном суде Киева запрет Киевсовета на продажу алкоголя в ночное время.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

"Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 года установили ограничения продажи пива, кроме безалкогольного, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице", - говорится в сообщении.

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Киевсовет избрал недейственный механизм регулирования хозяйственных и общественных отношений. Обжалуемое решение приняли с нарушением норм действующего законодательства, считает Государственная регуляторная служба.

Сейчас суд занимается вопросом об открытии производства по административному делу.

В сентябре 2016-го Киевсовет запретил продажу алкоголя на территории города с 23:00 до 10:00. Вскоре Антимонопольный комитет обязал мэрию отменить это решение. Также это постановление обжаловали в судах.

7 октября 2019 года Верховный суд признал решение мэрии незаконным. В то же время запрет на продажу алкоголя от 27 сентября 2018 года действует. Его и хочет обжаловать ГРС.

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