В Киеве действует запрет на ночную торговлю алкоголем

В Киеве продажа алкоголя с 23:00 до 10:00 запрещен. Фото: zmist.pl.ua

Запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве продолжает действовать. Соответствующее решение вступило в силу еще 24 октября 2018 года.

"Еще было у нас решение от прошлого года. Это решение действует. То есть продажа алкоголя с 23:00 до 10:00 запрещена", - рассказали в пресс служба городского совета, пишет radiosvoboda.org.

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В сентябре 2016 Киевский городской совет запретил продажу алкоголя на территории города в период с 23:00 до 10:00, однако впоследствии Антимонопольный комитет Украины обязал мэрию отменить это решение. Кроме того, это постановление обжаловали в судах. 7 октября 2019 Верховный суд признал решение мэрии незаконным.

4 октября в Полтаве депутаты решили ограничить продажу алкоголя после 22:00. Решение ограничить продажу приняли во время внеочередной сессии в Полтавском горсовете. Из 32 зарегистрированных депутатов "за" ограничение проголосовало 25. Двое воздержались, четверо не голосовали. И только один выступил "против".