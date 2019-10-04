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пятница, 04 октября 2019 15:31

В Полтаве ограничили продажу спиртного

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В Полтаве ограничили продажу спиртного
С 22:00 до 8:00 в Полтаве запретили продавать алкоголь.Фото: gre4ka.info

4 октября в Полтаве депутаты решили ограничить продажу алкоголя после 22:00.

Журналист Gazeta.ua побывал на сессии и пообщался с теми, кто "за" и кто "против".

Решение ограничить продажу приняли во время внеочередной сессии в Полтавском горсовете. Из 32 зарегистрированных депутатов, "за" ограничение проголосовало 25. Двое воздержались, четверо не голосовали. И только один выступил "против".

- У нас же страшно ночью выйти, с собакой погулять. Всюду пьяницы, в любом магазине можно приобрести и водку, и пиво, и так до самого утра. Теперь, может, хоть пить меньше будут, а потом не будут драться и убивать друг друга, - рассказала полтавчанка Галина Геннадьевна. Фамилию не назвала. Инициативу депутатов поддерживает.

Сессию также посетили и полтавчане, которые выступают против такого решения.

- У меня несколько аргументов по этому поводу. Во-первых, такие ограничения нарушают принципы свободного рынка. Во-вторых, когда государство указывает, что можно делать ее гражданам, это ограничивает их права. Весь мир идет к расширению этих прав, а не к уменьшению. Принимая такой проект, депутаты подыгрывают полиции, которая не может гарантировать ночной порядок в городе, - прокомментировал полтавчанин Вадим Патык. Мужчина также добавил, что такое решение повысит вероятность возникновения подпольной торговли. Кроме этого, многие могут потерять рабочие места.

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Проект решения предусматривает запрет продажи алкогольных и слабоалкогольных напитков на территории Полтавы с 22 до 8 часов. Выпить можно будет только в ресторанах, однако не в таре на вынос.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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Дата
04
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