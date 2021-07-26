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понедельник, 26 июля 2021 13:12

"Никогда не видел подобного": на пляже заметили животное со странной патологией

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В Украинке Киевской области заметили птицу с удивительной патологией.

Об этом сообщило "Зеркало Обухова" в Facebook.

Автор: Aleksandra Kabanets
  Птичка имеет две лишние лапы
Птичка имеет две лишние лапы

"На набережной у пляжа птица с патологией - двумя лишними лапками. Кто-то может помочь? Какая-то служба? Иначе птица погибнет", - говорится в описании фото.

Одна из пользователей сети отправила фото птицы орнитологу. Он утверждает, что с пернатой все хорошо.

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"Врожденная патология - это не болезнь, а другая конфигурация тела. Поэтому нет никакого смысла ее ловить, ампутировать лишние лапы, колоть антибиотики. С тем, что у нее - нормальные шансы на жизнь", - отметил орнитолог.

Добавил, что случай действительно интересный.

"Никогда не видел ничего подобного", - написал специалист.

Фотограф-птицелюб Максим Рудик сделал редкое фото камышовки вертлявой, которая занесена в Красную книгу Украины.

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