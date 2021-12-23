Ни денег, ни елки: на украшении Центрального вокзала Киева подозревают отмывание 5 млн грн

Центральный железнодорожный вокзал Киева. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура Киева подозревает хищение 5 млн грн Укрзализныци на установке и украшении новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале столицы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"В соответствии с договорами, заключенными филиалом "Вокзальная компания АО "Укрзализныца", конечный срок выполнения работ по установке новогодней елки - не позднее 17 декабря. Однако 22 декабря в ходе осмотра в помещении Центрального железнодорожного вокзала новогодней елки не было", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия. Выясняют все обстоятельства уголовного производства по привлечению виновных к ответственности.

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В Киеве 18 декабря зажгли главную елку Украины на Софийской пл. Киева. Елку в этом году украсили по тематике Рождества – с вертепом и шатром. Стоит елка и декорации 25-27 млн. грн. Организаторы утверждают, что "такую елку в мире еще не делали". Высотой елка 30 м. Праздничное дерево принарядили 10 тыс. игрушек красного и золотого цветов. Гирлянда теплого света протяженностью 10 км в виде большого купола.