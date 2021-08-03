Неуправляемый военный грузовик летел по центру Киева: фото последствий

Фото: unn.com.ua

В Киеве на Европейской пл. военный грузовик протаранил несколько авто.

У водителя отказали тормоза, пишет УНН.

По его словам, грузовик перестала тормозить с ул. Грушевского.

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"Я катился без тормозов с горы, сигналил всем, пытался избежать аварии", - сказал военный.

Автомобиль катился с горки и задел два автомобиля возле стадиона Лобановского. Затем ударил авто напротив Украинского дома и вылетела на тротуар, наконец остановившись.

В результате аварии никто не пострадал.

В Киеве возле станции метро Берестейская на ходу загорелся грузовик с военными. Потушить пламя помог водитель Mercedes, который сразу предоставил свой огнетушитель. Большинство водителей безразлично проезжали мимо.