Неуправляемая машина вылетела на дорогу и устроила ДТП

В Киеве машина без водителя вылетела на дорогу. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Владимирском спуске неуправляемая машина выехала на проезжую часть. Инцидент произошел 29 марта.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

"Водитель автомобиля Renault не поставила свой автомобиль на ручной тормоз. Из-за этого автомобиль самовольно уехал с места парковки и устроил ДТП с автомобилем Mitsubishi", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после происшествия водитель Mitsubishi наехал на автомобили Hyundai и Mercedes. Свои действия женщина объяснила тем, что после первой аварии была сильно взволнована.

На водителей Renault и Mitsubishi составили протоколы. В результате никто не пострадал.

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Подобный инцидент произошел на ул. Березняковской в Киеве. Водитель припарковал легковушку Peugeot и пошел по делам. Он успел отойти на несколько метров, когда его авто покатилось задним ходом. Водителю общественного транспорта чудом удалось избежать столкновения.