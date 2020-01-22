Нетрезвая девушка на Porsсhe протаранила 6 автомобилей

22 января в Киеве, возле супермаркета Novus, девушка разбила шесть автомобилей.

Виновница ДТП была за рулем Porsche Cayenne, сообщили в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Девушка, как рассказали очевидцы, была в нетрезвом состоянии и пыталась продолжить движение. Однако ее остановили свидетели.

В ДТП никто не пострадал.

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В Киеве водитель Renault Logan въехал в остановку общественного транспорта и погиб на месте происшествия. Его пассажир и мужчина, стоявший на остановке, получили травмы.

Авария произошла 22 января, в 6:48, на бульв. Перова в Днепровском районе, сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.