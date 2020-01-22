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среда, 22 января 2020 09:53

В Киеве авто въехало в остановку
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В Киеве водитель Renault Logan въехал в остановку общественного транспорта и погиб на месте происшествия
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Пассажир Renault Logan и мужчина, который стоял на остановке, получили травмы
В Киеве водитель Renault Logan въехал в остановку общественного транспорта и погиб на месте происшествия
В Киеве водитель Renault Logan въехал в остановку общественного транспорта и погиб на месте происшествия

В Киеве водитель Renault Logan въехал в остановку общественного транспорта и погиб на месте происшествия. Его пассажир и мужчина, стоявший на остановке, получили травмы.

Авария произошла 22 января, в 6:48, на бульв. Перова в Днепровском районе, сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.

"Спасатели деблокировали тело водителя из искореженного в результате ДТП автомобиля. Еще два человека, которые получили травмы, госпитализированы", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

В Житомире водитель влетел в остановку, где люди ждали транспорт, и сбил мужчину. ЧП произошло на остановке общественного транспорта "Чумацкий шлях".

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Дата
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