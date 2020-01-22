В Киеве авто въехало в остановку

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве водитель Renault Logan въехал в остановку общественного транспорта и погиб на месте происшествия. Его пассажир и мужчина, стоявший на остановке, получили травмы.

Авария произошла 22 января, в 6:48, на бульв. Перова в Днепровском районе, сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВАЗ и Honda влетели в остановку после жуткого столкновения

"Спасатели деблокировали тело водителя из искореженного в результате ДТП автомобиля. Еще два человека, которые получили травмы, госпитализированы", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

В Житомире водитель влетел в остановку, где люди ждали транспорт, и сбил мужчину. ЧП произошло на остановке общественного транспорта "Чумацкий шлях".