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понедельник, 03 августа 2020 17:49

Нет пьянству в поездах: "слуги народа" готовят новый законопроект

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Нет пьянству в поездах: &quot;слуги народа&quot; готовят новый законопроект
Депутаты от партии "Слуга народа" готовят законопроект, который будет регулировать проблему опьянения пассажиров "Укрзализныци"

Депутаты правящей фракции "Слуга народа" обсуждают вопрос о категорическом запрете продажи спиртных напитков в поездах, их распитие там и посадку в транспорт человека, у которых есть очевидные признаки опьянения.

Подготовку соответствующего законопроекта анонсировал депутат Максим Бужанский в эфире ZIK.

Комментируя резонансный случай в поезде сообщением Мариуполь - Киев, депутат отметил, что полиция в транспорте ранее выполняла свою функцию, поскольку первоочередной ее задачей было предотвращать совершение преступлений.

"Министерство внутренних дел совместно с парламентом, возможно, с правоохранительным комитетом, транспортным комитетом должны разработать в кратчайшие сроки новую концепцию и вернуть полицию в поезда. Кстати, между народными депутатами от "Слуги народа" сейчас обсуждается такой вопрос, чтобы категорически запретить продажу спиртных напитков в поездах, распитие спиртных напитков в поездах и посадку в транспорт лиц, у которых есть явные признаки алкогольного опьянения", – заявил Бужанский.

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В поезде "Мариуполь-Киев" в пятницу, 31 июля, неизвестный мужчина, одетый только в трусы, пробрался в купе, где была женщина со спящим сыном и заблокировал двери. Он избил женщину, а затем пытался ее изнасиловать. После того, как поезд прибыл в Киев, обидчика задержали правоохранители. Злоумышленником оказался 45-летний Виталий Рудзько. Он уроженец Запорожья. Его судили трижды: в 1996 году за угон автомобиля, в 1999 году за хулиганство, а в 2008 за кражу. Соломенский районный суд Киева отправил его на два месяца за решетку без права на залог.

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