Нет давно, не будет и в этом году: в Киеве отменили торжественные линейки 1 сентября

Соответствующее решение приняли из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в столице. Фото: pixabay.com

В столичных школах первый звонок прозвенит 1 сентября. А вот традиционных праздничных линеек в этом году все же не будет.

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский в комментарии для "Сегодня".



"Школьных линеек нет давно, даже на законодательном уровне. Их не стало не только в этом году. В школах Киева проводится "праздник первого звонка". Да, во многих школах города проводили традиционные школьные линейки, к которым мы все привыкли. Но в этом году, в условиях карантина, их не будет. Каждая школа принимает ту форму праздника, которую можно выполнить в рамках мер безопасности, которые действуют в городе", – рассказал Мондриевский.

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1 сентября состоится праздник первого звонка в столичных школах. Все школы Киева готовы к началу учебного года.