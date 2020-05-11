Несколько районов столицы отключены от воды

В некоторых районах Киева не будет воды. Фото: Thinkstockphotos

При переключении насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции в Киеве возникла аварийная ситуация.

В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов, сообщает пресс-служба КГГА.

Сейчас возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах. В других районах Киева холодная вода подается в полном объеме.

Ремонтные бригады АО "АК" Киевводоканал "уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений.

"Мы делаем все возможное, чтобы восстановить работу Деснянской водопроводной станции как можно скорее", заявили в компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Резня в Киевской больнице: подробности

За последний месяц импортная цена газа для Украины снизилась до 122 долларов за тысячу кубометров.