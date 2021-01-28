Непогода спровоцировала шокирующую количество ДТП

В Киеве снегопад спровоцировал большое количество ДТП. Фото: Патрульная полиция Киева

В четверг, 28 января, в Киеве зарегистрировали 67 сообщений о ДТП.

Такие данные уже по состоянию на 12:00, сообщила патрульная полиция города.

"На дорогах работает 359 единиц спецтехники и 52 бригады с ручной уборки, осуществляющих обработку дорог и тротуаров", - говорится в сообщении.

Водителей призвали быть бдительными, не отвлекаться от вождения и не оставлять авто на тротуарах, обочинах и крайних полосах дорог.

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Из-за ухудшения погодных условий в Киев временно запретили въезжать грузовикам. Власти города хотят уменьшить пробки и обеспечить движение снегоуборочной техники.