"Ненавижу украинский": история с пассажирами-украинофобами такси получила продолжение

Пассажирка такси, которая "ненавидит украинский язык", извинилась, когда увидела себя на видео. Фото: скриншот с видео

Пассажирка столичного такси, которая "ненавидит украинский язык", позвонила водителю Анатолию и извинилась за поведение.

Зовут женщину Ирина. Набрала водителя, когда увидела видео с собой, говорится в сюжете ТСН.

"Я просмотрела (опубликовано в сети видео. - Gazeta.ua). Извините, мы реально перегнули палку", - сказала она.

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Водитель рассказал, что таксует уже три года. Однако такое случилось впервые. Особенно мужчину удивило, что пассажиры и сами время от времени говорили по-украински.

Таксист отметил, что удалить разошедшееся в сети видео уже невозможно. В полицию относительно разжигания вражды обращаться не собирается.

В сети появилось видео с камеры регистратора, которое сразу стало вирусным. На нем киевский таксист выгоняет двух выпивших пассажиров-украинофобов. Сначала женщина говорит, что "ненавидит украинский язык". После этих слов таксист останавливается. В ответ на просьбу покинуть машину, слышит угрозы физической расправой и требование общаться на русском от пассажира на переднем сиденье. После 15 мин. спора водителю таки удалось уехать без пассажиров.