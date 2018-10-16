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вторник, 16 октября 2018 17:33

Неизвестные забросали гранатами скандальную застройку

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Неизвестные забросали гранатами скандальную застройку
Активисты атаковали строительство по адресу улица Жилянская, 68. ФОТО: Информатор

В столице около 20 молодых людей в масках забросали светошумовыми гранатами и камнями строительную площадку. Они начали ломать забор вокруг нее.

Активистов задержали нанятые застройщиком титушки, угрожая им оружием, передает "Информатор".

Строительство находится на улице Жилянской, 68 в Голосеевском районе. По этому адресу Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины зарегистрировала разрешение на строительство офисного здания с помещениями общественного назначения и подземным паркингом (бытового обслуживания населения). Однако там компания "Кадорр-Киев Плюс" возводит жилой комплекс "Тридцать восьмая жемчужина" и продает квартиры.

Участок, где ведется строительство, относится к территории жилой средне- и малоэтажной застройки (4-9 этажей), согласно действующему Генплану развития столицы. Но застройщик намерен возвести здание высотой 22 этажа, выяснили в Obozrevatel.

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В столице строительная компания "Киевгорстрой" объявила о начале реставрации имения XIX в. - дома Багговута на Лукьяновке. В то же время экс-депутат Киевсовета Елена Терещенко утверждает, что "Киевгорстрой" здание собирается снести, а на его месте возвести высотку. При этом на сайте компании действительно указан проект строительства 25-этажки по тому же адресу, что и дом Багговута - улица Багговутовская, 16.

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