Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве

В Киеве заработали фонтаны. Фото: kyivcity.gov.ua

15 мая начался сезон работы столичных фонтанов, однако один из них уже пришлось отключить.

В фонтан на Контрактовой площади неизвестные налили моющее средство, сообщает КГГА.

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Специалисты вынуждены остановить работу фонтана чтобы слить воду, провести очистку и перезапустить его.

Столичные фонтаны будут работать до 30 сентября. По понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

Продолжается строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на остров Оболонский в Киеве. Мостовой переход будет инклюзивным - маломобильных групп населения смогут передвигаться с комфортом. На прилегающей территории установят видеонаблюдение. На острове Оболонский осуществят благоустройство. Появится там и зона для купания.