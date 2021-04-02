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пятница, 02 апреля 2021 19:15

Не "Велюром" единым: обнаружили ночные заведения с толпами посетителей
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Очередной рейд по ночным заведения столицы завершился составлением протоколов. Несмотря на напряженную Covid-ситуацию в городе и его пребывании в красной зоне карантина, бизнес пренебрегает требованиями.

В ночь на 2 апреля обнаружили 5 заведений-нарушителей из 10 проверенных, сообщила Госпродпотребслужба Киева.

Фото: ГУ ОО Госпродпотребслужбы в Киеве

"Закрыто 2 ресторана, работавших несмотря на запрет. Ресторан BAO на ул. Мечникова 14/1 и ресторан "Хлебный" на ул. Крещатик 15/4", - говорится в сообщении.

Также обнаружили и закрыли 3 летние площадки на ул. Крещатик, которые тоже работали с нарушением карантинных мероприятий.

С понедельника, 5 апреля, в Киеве тоже усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку, как и должны с 20 марта.

В Киеве не планируют разрешать работу летних площадок у общепита из-за действия жесткого карантина. Традиционного старта "сезона террас" в столице 1 апреля не будет.

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