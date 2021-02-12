Не туда повернул: трамвай едва не снес МАФы

В Киеве 11 февраля трамваи едва не снес МАФы.

Инцидент произошел на пл. Тараса Шевченко, сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

Автор: facebook.com/KyivOperativ Трамвай просто замер в снегу

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"Трамвай пытался выполнить функцию "Благоустройства" и снести МАФы", - говорится в заметке.

На фото видно, что трамвай просто замер в снегу. В комментариях под сообщением пишут, что современному транспорту в Киеве быть.

В Днепре трамвай улетел в остановку. Вагон сошел с рельсов внезапно. Женщина, которая стояла ближе к пути, не успела даже отскочить.