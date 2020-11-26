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четверг, 26 ноября 2020 19:15

Не кислород единым: руководитель столичной больницы рассказала о главной проблеме медучреждения

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Не кислород единым: руководитель столичной больницы рассказала о главной проблеме медучреждения
Фото: УНИАН

Главной проблемой в разгар Covid-пандемии является истощение медработников.

Об этом рассказала главный врач городской клинической больницы №4 в Киеве Татьяна Мостепан.

"Наша больница уже 9 месяцев работает как инфекционный госпиталь. Это не может не сказываться. Учитывая нагрузку и количество пациентов, которые есть, и которые поступают, а также режим работы, то проблема есть. Медицинские работники имеют серьезную нагрузку", - отметила медик в интервью "ТСН".

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По ее словам, в больнице сейчас есть свободные кровати, к которым подведен кислород, а медицинских препаратов хватит до конца текущего года.

Всего в медучреждении есть 455 коек, 200 из них имеют кислородное обеспечение для пациентов с Covid. Сейчас в больнице находятся 360 инфицированных, 155 из которых на кислороде.

К концу года, по словами Мостепан, все кровати в больнице будут кислородными. Дополнительно оборудуют еще 300 кислородных "точек".

По состоянию на 26 ноября инфицированных коронавирусом в столице стало больше на 1399 человек. Вчера недуг диагностировали у 980 больных. Подтвержденных случаев заболевания - 64 019.

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