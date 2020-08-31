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понедельник, 31 августа 2020 11:55

Не допустить коллапса медицины: Кличко отчитался о ситуации с Covid-19

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Эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной. По состоянию на 31 августа, больных коронавирусом увеличилось на 277 инфицированных. На сегодня в Киеве уже 13 370 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
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Заболели, в частности, 9 медиков

"В больницы столицы попали 32 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за прошедшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 4339 жителя Киева. 6 больных за минувшие сутки умерли. Всего коронавирус унес жизни 208 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:
- 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,
- 122 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет,
- 12 девочек от 2 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 лет до 13.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 63, в Дарницком - 38, в Оболонском и Соломенском районах - по 33 случая.

Глава Киева в очередной раз призвал не пренебрегать правилами безопасности, чтобы предотвратить распространению болезни и не допустить усиления карантинных мероприятий.

"Не допустить коллапса медицины и строгих ограничений можно только соблюдая необходимые правила. Это элементарно. Маски, дистанция, пользования антисептиком, избегание мест большого скопления людей", - добавил Кличко.

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В Украине обновили карантинные зоны. В красную зону попали 10 городов и 11 районов. Большая часть страны все еще остается в зеленой и желтой зонах.

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Дата
31
августа

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