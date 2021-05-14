Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью

В Киеве на ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2 женщина расписала несколько подъездов советской девятиэтажки петриковскими узорами.

Локация расположена возле станции метро Левобережная, пишет Obozrevatel.

Фото: Оbozrevatel

Отмечается, что мастерство узоров привлекает много людей, которые приходят сюда фотографироваться.

Соседи художницы рассказали, что ее зовут Людмила и все работы по созданию петриковской росписи на дверях и входных группах подъездов она делала сама.

За более чем год никто не попытался уничтожить роспись или зарисовать ее. Чтобы она не испортились, киевлянка время от времени покрывает ее лаком.

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На выставке в Южной Корее посетители испортили граффити, которое стоит более $500 тыс. Они думали, что могут воспользоваться краской и кистями, которые лежали перед инсталляцией, и разрисовали ее. Автором граффити является американский художник JonOne.