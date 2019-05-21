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вторник, 21 мая 2019 16:17

Назвали улицы, где ограничат движение на День Киева

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Назвали улицы, где ограничат движение на День Киева
В Киеве перекроют движение транспорта на День города. Фото: media.pogliad.ua

25 и 26 мая будут праздновать День Киева.

Из-за этого временно ограничат движение транспорта, сообщили в соответствующем распоряжении КГГА.

Ограничения транспортного движения запланировали на:

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25-26 мая - во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади имени Ивана Франка до перекрестка с улицей Ольгинской;

25 мая с 5:30 до 17:30 - во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK по маршруту: площадь Победы - проспект Победы - разворот возле станции метро Шулявская - проспект Победы - площадь Победы.

Перекрытия транспортного движения предусмотрено также:

25-26 мая во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади Ивана Франко до перекрестка с улицей Станиславского;

международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK по маршрутам:

25 мая с 5:30 до 17:30 - улица Крещатик - бульвар Тараса Шевченко;

26 мая с 09:30 до 16:00 - улица Николая Гринченко - улица Кировоградская - проспект Валерия Лобановского - улица Андрея Головко - улица Соломенская - улица Протасов Яр - улица Николая Гринченко (старт-финиш у дома № 28 на улице Соломенской);

26 мая с 08:00 до 15:00 во время 27 спортивно-благотворительного "Пробега под каштанами" по маршруту: Майдан Независимости - улица Крещатик - улица Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - улица Большая Васильковская - улица Физкультуры - НСК "Олимпийский" - улица Эспланадная - улица Бассейная - улица Крещатик - Майдан Независимости.

День Киева отмечается в последние выходные мая. В этом году День города будет 26 мая. В честь 1537-летия пройдет много праздничных мероприятий, всеукраинский велодень и традиционный 27-й пробег под каштанами.

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