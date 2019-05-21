Когда будут праздновать День Киева 2019-го

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 963
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 4059
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1440
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1791
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3457
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6732
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67163
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1206
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1494
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2484
Фото
Все фото
7
3
8
14
4
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
Укрпочта готовит сюрприз ко Дню Киева
Укрпочта готовит сюрприз ко Дню Киева
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
День вышиванки: как отмечали киевляне
День вышиванки: как отмечали киевляне
Скульптуры &quot;одели&quot; в вышиванки
Скульптуры "одели" в вышиванки
Видео
Все видео
Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде
Кличко приехал на инаугурацию на велосипеде
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
В столице подросток выбросился с 16 этажа
В столице подросток выбросился с 16 этажа
В центре столицы образовался фонтан
В центре столицы образовался фонтан
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 963
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 513
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1017
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1872
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9954
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 801
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
вторник, 21 мая 2019 12:36

Когда будут праздновать День Киева 2019-го

  Комментировать
Когда будут праздновать День Киева 2019-го
На День города будут много мероприятий. Фото: static.ukrinform.com

День Киева отмечается в последние выходные мая. В этом году День города будет 26 мая. В честь 1537-летия пройдет много праздничных мероприятий, всеукраинский велодень и традиционный 27-й пробег под каштанами, сообщает 24tv.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День семьи: как в Одессе отгуляли праздник

В нем принимают участие профессиональные велосипедисты и любители, люди с инвалидностью и дети до 7 лет. Желающих привлекают к пляжному футболу, спортивному соревнованию из серии гонок на парусниках или на веслах - регаты, городскому турниру по кикбоксингу.

Кроме того, будут свободный арт-пространство, театры, музеи и различные показания. А также специальные экспозиции, лекции, семинары, флешмобы, творческие вечера, конкурсы и фестивали.

Ко Дню города в Киеве откроют новый пешеходно-велосипедный мост между парками "Владимирская горка" и "Крещатик" со стеклянным полом. На мосту будут 2 смотровые площадки с видами на Подол и левый берег города.

Также ко Дню города на территории ВДНХ будет концерт группы "Океан Эльзы" под названием "Океан не молчит", который организовали за сутки. Стоимость билетов от 250 до 950 грн.

16 мая киевляне поддержали День вышиванки и надели народную одежду. В частности, немало прохожих в национальной одежде в центре города на Крещатике.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда будут праздновать День Киева 2019-го». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
мая

Воевал в Грузии и работал с Витренко - Георгию Гонгадзе было бы 50 лет

Начали формировать новые украинские войска

Огромные часы остановились из-за жары

Самое читаемое
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 96191
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 Просмотров: 68226
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 2 Просмотров: 55938
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль Просмотров: 26425
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 6 Просмотров: 24192
Новости Киева
В Киеве состоится самый масштабный Пробег под каштанами
В Киеве состоится самый масштабный Пробег под каштанами Просмотров: 207
В Киеве объявили штормовое предупреждение
В Киеве объявили штормовое предупреждение Просмотров: 1773
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
7
 Просмотров: 2016
Укрпочта готовит сюрприз ко Дню Киева
Укрпочта готовит сюрприз ко Дню Киева
3
 Просмотров: 315
Отец отстреливался от хулиганов на детской площадке
Отец отстреливался от хулиганов на детской площадке Просмотров: 1062
Больше всего комментируют
11
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
10
Зеленский распускает Раду
6
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
5
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
3
Зеленский принес присягу президента Украины
Голосов: 4987
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua