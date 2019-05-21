Когда будут праздновать День Киева 2019-го

На День города будут много мероприятий. Фото: static.ukrinform.com

День Киева отмечается в последние выходные мая. В этом году День города будет 26 мая. В честь 1537-летия пройдет много праздничных мероприятий, всеукраинский велодень и традиционный 27-й пробег под каштанами, сообщает 24tv.ua.

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В нем принимают участие профессиональные велосипедисты и любители, люди с инвалидностью и дети до 7 лет. Желающих привлекают к пляжному футболу, спортивному соревнованию из серии гонок на парусниках или на веслах - регаты, городскому турниру по кикбоксингу.

Кроме того, будут свободный арт-пространство, театры, музеи и различные показания. А также специальные экспозиции, лекции, семинары, флешмобы, творческие вечера, конкурсы и фестивали.

Ко Дню города в Киеве откроют новый пешеходно-велосипедный мост между парками "Владимирская горка" и "Крещатик" со стеклянным полом. На мосту будут 2 смотровые площадки с видами на Подол и левый берег города.

Также ко Дню города на территории ВДНХ будет концерт группы "Океан Эльзы" под названием "Океан не молчит", который организовали за сутки. Стоимость билетов от 250 до 950 грн.

16 мая киевляне поддержали День вышиванки и надели народную одежду. В частности, немало прохожих в национальной одежде в центре города на Крещатике.